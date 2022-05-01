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  • Губерниев – о споре Дзюбы и Генича: «Это спор выдающихся, гениальных людей. Они могут собирать стадионы. Их дуэт станет круче Modern Talking»

Губерниев – о споре Дзюбы и Генича: «Это спор выдающихся, гениальных людей. Они могут собирать стадионы. Их дуэт станет круче Modern Talking»

1 мая 2022, 12:46
7

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и журналиста «Матч ТВ» Константина Генича. Игрок отказался выполнять проигранное в споре желание.

«Если абстрагироваться от слов, которыми они друг друга обзывают, то можно сказать, что это спор кандидатов в президенты. Спор Дональда Трампа и Джо Байдена в США, Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен во Франции. Я одинаково отношусь и к Дзюбе, и к Геничу. Константин — блестящий футбольный комментатор, в эфире я могу узнать его по голосу, а это уже достижение, когда ты можешь футбольного комментатора так узнавать. Про Дзюбу я тоже много чего знаю: я досмотрел видео с его участием до конца, я человек терпеливый. Хочу сказать о том, что Дзюба велик. Он хороший футболист и, как выяснилось, острослов.

Это спор выдающихся людей. Мне кажется, что, когда они объединятся в коалицию и выступят тандемом, они спокойно смогут поехать по городам, собирая стадионы. Сейчас зарубежных артистов приезжает мало, а дуэт Генича и Дзюбы станет круче Modern Talking, «Кар-Мэн» в оригинальном составе. Они как Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, как инь и янь, как Ленин и партия, как байдарка и каноэ! Поэтому они обречены на успех. Они могут, объединившись, продолжать спорить, потому что это гениальные люди в своем деле», – сказал Губерниев.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (7)
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Rabinovi_ch
1651401223
Мастер класс "Как правильно сесть на два стула с куями"
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NewLife
1651401740
Как таким тупицам, как Губерниев, разрешают здесь что-то писать.
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житель СПб
1651402048
Ленин и партия = байдарка и каноэ? А сколько стадионов они будут собирать втроем?!
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portero
1651402228
Без тебя не потянут, если только ты своими губами и жопой поможешь.
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вальтер79
1651406340
митя ты бы тоже неплохо вписался в этот дуэт и стало бы трио хайпожоров)))
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Vitaga
1651408528
губерниев туповатый крендель. образованный но тупой. как собчак. причем с большим самомнением и очень завышенной самооценкой. не дай Бог такие люди на какие то посты попадут. завалят всё.
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serppion
1651412958
Чем нас пичкают?! Мерзко читать суждения Губошлепа о споре Деревяшки с Пустышкой.
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