Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

Главные новости дня. «Зенит» и «Реал» стали чемпионами, УЕФА продлит отстранение России

«Зенит» четвертый раз подряд стал чемпионом России.

Медведев: «Вопрос с продлением контракта Семака решен».

Романцев – о «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров».

УЕФА на следующей неделе продлит отстранение российских клубов и сборных («Чемпионат»).

Президент УЕФА Чеферин: «Российские спортсмены не должны страдать. Они не виноваты в происходящем».

Предсезонный турнир с участием «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» пройдет с 25 июня по 3 июля («РБ Спорт»).

Семья агента Райолы подтвердила его смерть.

Анчелотти – 1-й тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы.

«Реал» 35-й раз выиграл чемпионат Испании.

Дзюба – о проигранном споре на желание Геничу: «Он ведет себя позорно, мы не спорили на что-то. Рад, что «Спартак» его забанил. Я тоже забанил».

Генич назвал Дзюбу «фуфлом» и «позорником» после его отказа выполнять проигранное желание.

Новости по теме
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:30
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11