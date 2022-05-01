Главные новости дня. «Зенит» и «Реал» стали чемпионами, УЕФА продлит отстранение России

«Зенит» четвертый раз подряд стал чемпионом России.

Медведев: «Вопрос с продлением контракта Семака решен».

Романцев – о «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров».

УЕФА на следующей неделе продлит отстранение российских клубов и сборных («Чемпионат»).

Президент УЕФА Чеферин: «Российские спортсмены не должны страдать. Они не виноваты в происходящем».

Предсезонный турнир с участием «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» пройдет с 25 июня по 3 июля («РБ Спорт»).

Семья агента Райолы подтвердила его смерть.

Анчелотти – 1-й тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы.

«Реал» 35-й раз выиграл чемпионат Испании.

Дзюба – о проигранном споре на желание Геничу: «Он ведет себя позорно, мы не спорили на что-то. Рад, что «Спартак» его забанил. Я тоже забанил».

Генич назвал Дзюбу «фуфлом» и «позорником» после его отказа выполнять проигранное желание.