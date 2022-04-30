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Медведев: «Вопрос с продлением контракта Семака решен»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остается в клубе. Об этом сообщил генеральный директор Александр Медведев.

«Автопродление контракта Семака? Вопрос решeнный», – сказал Медведев.

  • «Зенит» с Семаком взял 4 чемпионства подряд.
  • Семак не только тренирует «Зенит», но и играл за него.
  • Нынешний контракт истекает летом.

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Источник: «Чемпионат»

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30.04.2022 22:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +980

    edw7777 22 минуты назад

    А что до сегодняшнего дня сомневались, что ли? Я поражаюсь руководству Зенита... Сколько надо выигрывать, чтобы не было сомнений?! А Сергею Богдановичу "браво" и дальнейших успехов.

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