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Газизов: «Я всегда был за 18 команд в РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о готовящемся расширении РПЛ. Он – за.

«Я всегда был за 18 команд в РПЛ. И всегда это говорил, а в нынешней ситуации тем более. Мы несколько легионеров потеряли. Мы не ропщем, все в одинаковых условиях, но ситуация вот такая. Я за 18 команд, а по деталям формата пусть решают», – сказал Газизов.

  • Формат будущего сезона РПЛ обсуждает специальная рабочая группа.
  • Последние 2 места РПЛ занимают «Уфа» и «Арсенал».
  • На протяжении всей истории РПЛ в лиге было 16 команд.

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Источник: «Чемпионат»

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