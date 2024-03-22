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    • Ишков: «Из «Урала» можно уехать в Европу – вспомните Зинченко»

    Ишков: «Из «Урала» можно уехать в Европу – вспомните Зинченко»

    Футболист «Урала» Илья Ишков верит в свой отъезд в Европу.

    «Не хочу загадывать. Безусловно, мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе. Но для этого ещe предстоит много работы. Для начала стоит стать стопроцентным игроком стартового состава «Урала».

    Можно ли из «Урала» уехать в Европу? Почему нет? Можно вспомнить пример Александра Зинченко, который из «Уфы» перешeл в «Манчестер Сити». Для всех это было неожиданно. Думаю, что из любого клуба можно уехать в Европу», – сказал Ишков.

    • В этом сезоне у 18-летнего Ишкова 26 матчей, гол, ассист.
    • Игрок стоит 400 тысяч евро.
    • Он воспитанник екатеринбургского футбола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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