Ишков: «Из «Урала» можно уехать в Европу – вспомните Зинченко»

Футболист «Урала» Илья Ишков верит в свой отъезд в Европу.

«Не хочу загадывать. Безусловно, мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе. Но для этого ещe предстоит много работы. Для начала стоит стать стопроцентным игроком стартового состава «Урала».

Можно ли из «Урала» уехать в Европу? Почему нет? Можно вспомнить пример Александра Зинченко, который из «Уфы» перешeл в «Манчестер Сити». Для всех это было неожиданно. Думаю, что из любого клуба можно уехать в Европу», – сказал Ишков.