Мостовой – о возвращении Карреры в «Спартак»: «Хуже точно не будет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова Массимо Карреры о готовности вернуться в московский клуб через год.
«Карерра – единственный, кто со «Спартаком» выиграл РПЛ. Он уехал, но больше нигде не получилось. Конечно, он скажет, что захочет вернуться. Ведь был единственным, кто выиграл трофей. Это нормально.
Хуже точно не будет. А куда? Что будешь на 11-м, что на 12-м месте. А если придeшь, то по-любому будешь выше, ниже-то куда?» – сказал Мостовой.
- Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
- Последним местом работы Карреры был «Бари».
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Источник: «Чемпионат»