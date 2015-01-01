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Мостовой – о возвращении Карреры в «Спартак»: «Хуже точно не будет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова Массимо Карреры о готовности вернуться в московский клуб через год.

«Карерра – единственный, кто со «Спартаком» выиграл РПЛ. Он уехал, но больше нигде не получилось. Конечно, он скажет, что захочет вернуться. Ведь был единственным, кто выиграл трофей. Это нормально.

Хуже точно не будет. А куда? Что будешь на 11-м, что на 12-м месте. А если придeшь, то по-любому будешь выше, ниже-то куда?» – сказал Мостовой.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы Карреры был «Бари».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:18
Комментарии1
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    Рейтинг: +13679

    NewLife 14 минут назад

    "Хуже точно не будет" - и лучше тоже.

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