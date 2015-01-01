Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

Новичок «Локо» Раконьяц: «У меня нет никакого страха перед приездом в Москву»

Новичок «Локомотива» Марко Раконьяц прокомментировал переход в столичный клуб.

— Многие легионеры сейчас уезжают из России. Вы, наоборот, приезжаете. Нет ли страха в связи со сложившейся ситуацией?

— Я спортсмен, футболист и я высказываюсь при помощи своей игры на футбольном поле. И, конечно, у меня нет никакого страха перед приездом в Москву.

— Возможное отсутствие еврокубков в следующем сезоне — проблема?

— Повторю еще раз — я думаю только о том, что будет происходить на футбольном поле. Я уверен, что клуб, футболисты справятся ситуацией, какой бы она ни была.

  • Сообщалось, что сумма сделки составит 2,5 миллиона евро.
  • Раконьяц заключил с «Локо» 4-летний контракт.
  • Черногорский форвард выбрал 77-й игровой номер.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Цорн – о новичке «Локомотива» Раконьяце: «Тот профиль игрока, который мы искали»
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца 6
«Пока ничего не комментируем». Цорн – о переходе черногорца Раконяца в «Локо» 1
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:43
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11