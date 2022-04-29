Новичок «Локо» Раконьяц: «У меня нет никакого страха перед приездом в Москву»

Новичок «Локомотива» Марко Раконьяц прокомментировал переход в столичный клуб.

— Многие легионеры сейчас уезжают из России. Вы, наоборот, приезжаете. Нет ли страха в связи со сложившейся ситуацией?

— Я спортсмен, футболист и я высказываюсь при помощи своей игры на футбольном поле. И, конечно, у меня нет никакого страха перед приездом в Москву.

— Возможное отсутствие еврокубков в следующем сезоне — проблема?

— Повторю еще раз — я думаю только о том, что будет происходить на футбольном поле. Я уверен, что клуб, футболисты справятся ситуацией, какой бы она ни была.

Сообщалось, что сумма сделки составит 2,5 миллиона евро.

Раконьяц заключил с «Локо» 4-летний контракт.

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