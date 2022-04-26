Кьеллини: «Матч с Аргентиной на «Уэмбли» станет для меня последним в сборной Италии»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини анонсировал завершение карьеры в сборной Италии. Последним для него станет матч против сборной Аргентины, который состоится 1 июня.
«Я попрощаюсь со сборной Италии на «Уэмбли», где я испытал вершину своей карьеры, выиграв Евро.
Я хотел бы попрощаться с национальной командой с хорошим воспоминанием. Это будет моя последняя игра в сборной Италии», — сказал Кьеллини.
- Кьеллини играет за сборную с 2004 года.
- Он провел 116 матчей, забил 8 мячей.
- Матч континентальных чемпионов будет посвящен Диего Марадоне.
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Источник: Football Italia