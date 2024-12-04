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    Кьеллини сказал, кто лучше – Месси или Роналду

    Бывший защитник «Ювентуса» 40-летний Джорджо Кьеллини сделал выбор между 39-летним нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и 37-летним форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

    «Мы не можем сказать, кто лучше – Месси или Роналду. Но если мне нужно выбрать одного, то я назову Криштиану.

    Мне нравилось играть с ним. Я увидел, что в сложных ситуациях он повышал уровень своей игры.

    Когда он пришел в «Ювентус», мы оба уже явно были не в расцвете сил. Но играть с ним было очень интересно. Кроме того, он является такой яркой личностью», – сказал Кьеллини.

    • Роналду выступал в «Ювентусе» в 2018–2021 годах.
    • Кьеллини также играл за туринцев в это время. Он завершил карьеру в декабре 2023 года.

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    Источник: talkSport

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    04.12.2024 12:37
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