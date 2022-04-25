Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о сложности пути к чемпионскому титулу.

– Возникали хоть раз сомнения в том, что «Ференцварош» станет первым?

– «Сомнения» – неправильное слово, потому что у нас в лиге достойные соперники. Другое дело, что каждая тренировка, каждый день проходили в напряге, поскольку постоянно требовалось принимать правильные решения.

Много вопросов наваливалось: болезни, травмы... К тому же это тот случай, когда команда и тренер должны были быстро найти общий язык. А тут то тренера нет – семь суток на больничном провел, то команды, где люди по пятнадцать пропускали.

Словом, непросто пришлось, но штабу и футболистам все-таки удалось найти золотую середину, позволившую «Ференцварошу» взять трофей.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.

Команда досрочно стала чемпионом и вышла в финал Кубка Венгрии.

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