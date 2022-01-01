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Черчесов – о чемпионстве «Ференцвароша»: «Сомнения» - неправильное слово, потому что у нас в лиге достойные соперники»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о сложности пути к чемпионскому титулу.

– Возникали хоть раз сомнения в том, что «Ференцварош» станет первым?

– «Сомнения» – неправильное слово, потому что у нас в лиге достойные соперники. Другое дело, что каждая тренировка, каждый день проходили в напряге, поскольку постоянно требовалось принимать правильные решения.

Много вопросов наваливалось: болезни, травмы... К тому же это тот случай, когда команда и тренер должны были быстро найти общий язык. А тут то тренера нет – семь суток на больничном провел, то команды, где люди по пятнадцать пропускали.

Словом, непросто пришлось, но штабу и футболистам все-таки удалось найти золотую середину, позволившую «Ференцварошу» взять трофей.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Команда досрочно стала чемпионом и вышла в финал Кубка Венгрии.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:53
Комментарии3
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    Рейтинг: +26

    E5 53 минуты назад

    Я тебя во первых приветствую! И поздравляю!

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    Рейтинг: +1550

    Vitaga 1 час назад

    какая то странная карьера у Черчесова. его взяли в Легию - занимавшую 1е место . самую сильную команду Польши. он ессно стал чемпионом. теперь взяли в венгерский суперклуб тоже шедший на 1м месте. ессно он стал чемпионом. прям супертренер - пришел и всех победил. ну невозможно на ровном месте за полгода всё перевернуть. все эти успехи - заслуга предшественников.

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    Рейтинг: +14463

    ilichkadr > Vitaga 1 час назад

    Обычное явление, пришёл, увидел, наследил без особого напряга. Это как Каррера в Спартаке. Сел на конька, выращенного и подготовленного Аленичевым и доскакал до чемпионства. Теперь Массимо герой, а Аленичев в дерьме.

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