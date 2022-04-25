Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Болельщики «Ференцвароша» скучать не дают – подходят, спрашивают что-то»

Черчесов: «Болельщики «Ференцвароша» скучать не дают – подходят, спрашивают что-то»

25 апреля 2022, 10:56
1

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопросы об отношениях с болельщиками и своей узнаваемости в Венгрии.

– Что из себя представляют болельщики? Как к вам относятся? Говорят, что в Венгрии «Ференцварош» так же популярен, как у нас «Спартак».

– Недавно у нас прошла встреча с поклонниками клуба. Люди требуют от команды максимальной самоотдачи, заряженности. В этом плане мы кое-какие выводы сделали – коллектив отдается в каждой игре.

Другое дело, что иногда – как, например, в чемпионском матче – качество футбола страдает. Против «Уйпешта» было будапештское дерби, на кону для нас стоял титул – определенная нервозность присутствовала, и из-за нее не показали всего, на что способны, несмотря на победу.

А так диалог с фанатами налажен, он идет на каждой тренировке – ни от кого не закрываемся, приходят и ветераны, и простые болельщики, видят, как мы работаем.

Народ чувствует и ценит самоотдачу – случались и ошибки, и поражения, но нас всегда поддерживали. Это важно.

– Вы уже достаточно давно находитесь в Будапеште? Как вам этот город? Как тут прижились?

– Обосновался в центре – выхожу, гуляю, тем более погода сейчас наладилась. Другое дело, что когда-то эта территория была частью Австро-Венгерской монархии, так что все очень похоже на Вену.

Здесь очень красиво, и, как мне кажется, Будапешт один из основных туристических центров Европы. Путешественников действительно очень много.

– На улицах, в ресторанах народ узнает? И как у вас с трудным венгерским?

– Язык и правда непростой для изучения, но говорю на английском, многие понимают немецкий.

Естественно, узнают – возможно, не до такой степени, как происходит с футболистами и тренерами в Италии, тут все более спокойно.

Но болельщики подходят, спрашивают что-то – в общем, скучать не дают. (улыбается)

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Россиянин уже выиграл с командой чемпионский титул.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Еще по теме:
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
В «Ахмате» оценили работу Черчесова 2
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1650876366
Что спрашивают? Почём форель или шаурма или шашлык? ))
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
00:39
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
Вчера, 23:29
1
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
Вчера, 20:54
1
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
Вчера, 20:24
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
Вчера, 20:12
7
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
Вчера, 19:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+