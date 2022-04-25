Черчесов: «Болельщики «Ференцвароша» скучать не дают – подходят, спрашивают что-то»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопросы об отношениях с болельщиками и своей узнаваемости в Венгрии.

– Что из себя представляют болельщики? Как к вам относятся? Говорят, что в Венгрии «Ференцварош» так же популярен, как у нас «Спартак».

– Недавно у нас прошла встреча с поклонниками клуба. Люди требуют от команды максимальной самоотдачи, заряженности. В этом плане мы кое-какие выводы сделали – коллектив отдается в каждой игре.

Другое дело, что иногда – как, например, в чемпионском матче – качество футбола страдает. Против «Уйпешта» было будапештское дерби, на кону для нас стоял титул – определенная нервозность присутствовала, и из-за нее не показали всего, на что способны, несмотря на победу.

А так диалог с фанатами налажен, он идет на каждой тренировке – ни от кого не закрываемся, приходят и ветераны, и простые болельщики, видят, как мы работаем.

Народ чувствует и ценит самоотдачу – случались и ошибки, и поражения, но нас всегда поддерживали. Это важно.

– Вы уже достаточно давно находитесь в Будапеште? Как вам этот город? Как тут прижились?

– Обосновался в центре – выхожу, гуляю, тем более погода сейчас наладилась. Другое дело, что когда-то эта территория была частью Австро-Венгерской монархии, так что все очень похоже на Вену.

Здесь очень красиво, и, как мне кажется, Будапешт один из основных туристических центров Европы. Путешественников действительно очень много.

– На улицах, в ресторанах народ узнает? И как у вас с трудным венгерским?

– Язык и правда непростой для изучения, но говорю на английском, многие понимают немецкий.

Естественно, узнают – возможно, не до такой степени, как происходит с футболистами и тренерами в Италии, тут все более спокойно.

Но болельщики подходят, спрашивают что-то – в общем, скучать не дают. (улыбается)

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.

Россиянин уже выиграл с командой чемпионский титул.

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