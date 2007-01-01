Гилерме: «Худяков – это будущее «Локомотива» и сборной России»

Через пару лет уйдет свободным агентом, если руководство в клубе не поменяется.
Вратарь «Локомотива» Гилерме поговорил о своем партнере Данииле Худякове. Он видит в нем потенциал.
«Очень приятно, что в «Локо» есть Худяков, который почти готов. Я здесь уже 15 лет, мне очень будет приятно сделать так, чтобы он укрепился. Это моя задача – помогать ему, чтобы он набрался опыта. У него есть уже преимущество играть в основном составе в 17 лет. Это будущее «Локомотива» и сборной России.
Я рад, что у меня есть конкуренция. Должен играть тот, кто лучше. У меня просто больше опыта. Сейчас я могу помогать молодым. Но не удивлюсь, если он выиграет у меня конкуренцию. У него есть для этого всe», – сказал Гилерме.
- Худяков – воспитанник «Локомотива».
- В сезоне РПЛ игрок провел 11 матчей, пропустил 18 голов.
- Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.
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