Гилерме: «Худяков – это будущее «Локомотива» и сборной России»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поговорил о своем партнере Данииле Худякове. Он видит в нем потенциал.

«Очень приятно, что в «Локо» есть Худяков, который почти готов. Я здесь уже 15 лет, мне очень будет приятно сделать так, чтобы он укрепился. Это моя задача – помогать ему, чтобы он набрался опыта. У него есть уже преимущество играть в основном составе в 17 лет. Это будущее «Локомотива» и сборной России.

Я рад, что у меня есть конкуренция. Должен играть тот, кто лучше. У меня просто больше опыта. Сейчас я могу помогать молодым. Но не удивлюсь, если он выиграет у меня конкуренцию. У него есть для этого всe», – сказал Гилерме.

Худяков – воспитанник «Локомотива».

В сезоне РПЛ игрок провел 11 матчей, пропустил 18 голов.

Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.

Тест: назовите все российские клубы