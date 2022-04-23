Мбаппе может остаться в «ПСЖ». Он хочет выиграть ЛЧ с парижанами и стать лучшим бомбардиром в истории клуба

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не решил, где будет играть в следующем сезоне.

Неназванный родственник футболиста сообщил, что сейчас 23-летний француз пребывает в глубокой задумчивости по поводу своего будущего.

У форварда остаются нереализованные задачи в составе парижан – это первая в истории победа в Лиге чемпионов и статус лучшего бомбардира клуба.

Мбаппе забил 165 голов за «ПСЖ». Рекорд принадлежит Эдинсону Кавани (200).

В этом сезоне команда вылетела в 1/8 финала ЛЧ от «Реала».

Мадридцы считаются главными претендентами на игрока, если он решит сменить клуб.

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