Мбаппе может остаться в «ПСЖ». Он хочет выиграть ЛЧ с парижанами и стать лучшим бомбардиром в истории клуба

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не решил, где будет играть в следующем сезоне.
Неназванный родственник футболиста сообщил, что сейчас 23-летний француз пребывает в глубокой задумчивости по поводу своего будущего.
У форварда остаются нереализованные задачи в составе парижан – это первая в истории победа в Лиге чемпионов и статус лучшего бомбардира клуба.
- Мбаппе забил 165 голов за «ПСЖ». Рекорд принадлежит Эдинсону Кавани (200).
- В этом сезоне команда вылетела в 1/8 финала ЛЧ от «Реала».
- Мадридцы считаются главными претендентами на игрока, если он решит сменить клуб.
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Источник: Goal