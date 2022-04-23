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  • Мбаппе может остаться в «ПСЖ». Он хочет выиграть ЛЧ с парижанами и стать лучшим бомбардиром в истории клуба

Мбаппе может остаться в «ПСЖ». Он хочет выиграть ЛЧ с парижанами и стать лучшим бомбардиром в истории клуба

23 апреля 2022, 14:30
1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не решил, где будет играть в следующем сезоне.

Неназванный родственник футболиста сообщил, что сейчас 23-летний француз пребывает в глубокой задумчивости по поводу своего будущего.

У форварда остаются нереализованные задачи в составе парижан – это первая в истории победа в Лиге чемпионов и статус лучшего бомбардира клуба.

  • Мбаппе забил 165 голов за «ПСЖ». Рекорд принадлежит Эдинсону Кавани (200).
  • В этом сезоне команда вылетела в 1/8 финала ЛЧ от «Реала».
  • Мадридцы считаются главными претендентами на игрока, если он решит сменить клуб.

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Источник: Goal
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
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zigbert
1650789230
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