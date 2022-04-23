Холанд передумал переходить в «Реал» из-за Бензема (Гильем Балаге)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд летом станет игроком «Манчестер Сити».

По информации журналиста Гильема Балаге, футболист выбрал английский клуб, а не «Реал» из-за игры Карима Бензема.

Норвежец посчитал, что сейчас ему будет сложно конкурировать с 34-летним форвардом.

Холанд хочет перейти в «Реал» через два-три года, и «Сити» готов ему пообещать такой сценарий развития карьеры.

Сообщалось, что Холанд будет зарабатывать в «Сити» 500 тысяч фунтов в неделю.

Трансфер форварда может обойтись в 145 миллионов евро.

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