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Холанд передумал переходить в «Реал» из-за Бензема (Гильем Балаге)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд летом станет игроком «Манчестер Сити».

По информации журналиста Гильема Балаге, футболист выбрал английский клуб, а не «Реал» из-за игры Карима Бензема.

Норвежец посчитал, что сейчас ему будет сложно конкурировать с 34-летним форвардом.

Холанд хочет перейти в «Реал» через два-три года, и «Сити» готов ему пообещать такой сценарий развития карьеры.

  • Сообщалось, что Холанд будет зарабатывать в «Сити» 500 тысяч фунтов в неделю.
  • Трансфер форварда может обойтись в 145 миллионов евро.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: BBC

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Сегодня, 13:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +39

    kostilio 2 часа назад

    значит уровнем не дотягивает до Бензема!!!!

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