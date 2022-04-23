Бундеслига. «Бавария» примет «Боруссию» Д, мюнхенцы в случае победы досрочно станут чемпионами

В 31-м туре чемпионата Германии «Бавария» на своем поле сыграет с дортмундской «Боруссией».

Матч состоится на «Альянц Арене» сегодня, 23 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Перед очной встречей мюнхенцы опережают главного конкурента на девять очков и в случае победы станут недосягаемыми для них.

В первом круге Бундеслиги «Бавария» в гостях обыграла «Боруссию» со счетом 3:2.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.

Вспомните все российские клубы за всю историю