Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Бавария» примет «Боруссию» Д, мюнхенцы в случае победы досрочно станут чемпионами

Бундеслига. «Бавария» примет «Боруссию» Д, мюнхенцы в случае победы досрочно станут чемпионами

23 апреля 2022, 18:40

В 31-м туре чемпионата Германии «Бавария» на своем поле сыграет с дортмундской «Боруссией».

Матч состоится на «Альянц Арене» сегодня, 23 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Перед очной встречей мюнхенцы опережают главного конкурента на девять очков и в случае победы станут недосягаемыми для них.

В первом круге Бундеслиги «Бавария» в гостях обыграла «Боруссию» со счетом 3:2.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Еще по теме:
Судья Зиберт признал, что ошибочно не назначил пенальти в ворота «Баварии» в игре с «Боруссией»
Теннисисты Медведев и Зверев посетили чемпионский матч «Баварии» 1
⚡️ «Бавария» выиграла Бундеслигу 10-й раз подряд. Это рекорд топ-5 лиг Европы 12
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел Диаби у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
Вчера, 17:36
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
Вчера, 16:38
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
Вчера, 11:57
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
31 августа
1
Известен новый клуб Ибрагимовича
31 августа
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+