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Хэмилтон подтвердил, что участвует в покупке «Челси»: «Отличная возможность быть частью футбола»

Автогонщик Льюис Хэмилтон подтвердил желание приобрести «Челси» в составе консорциума.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион мира в Формуле-1 и теннисистка Серена Уильямс вложили по 10 миллионов фунтов в заявку бывшего президента «Ливерпуля» Мартина Бротона на покупку лондонского клуба.

«Я фанат спорта. Футбол – самый популярный вид спорта в мире, а «Челси» – один из самых больших и успешных клубов. Когда я узнал об этой возможности, то сказал себе: «Вау, это отличная возможность быть частью футбола».

Я с детства увлекался футболом, с 4 до 17 лет играл в командах. Ребята поддерживали разные команды – «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», а я в младшем возрасте всегда менял любимые клубы.

Однажды, когда я пришел домой, моя сестра несколько раз ударила меня по руке и сказала, что я должен болеть за «Арсенал». Я помню, что с пяти-шести лет стал поддерживать «Арсенал». Но мой дядя Терри был большим фанатом «Челси». Так что я много раз бывал на матчах «Арсенала» и «Челси».

Это деловое предложение, невероятное деловое предложение быть частью крупнейшего вида спорта в мире и одного из самых больших клубов в мире», – цитирует Хэмилтона Sky Sports.

  • Роман Абрамович близок к продаже «Челси», которым владеет с 2003 года.
  • Вместо английского клуба Абрамович может купить турецкий «Гезтепе».
  • Абрамович находится под санкциями Великобритании.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: Sport24

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22.04.2022 22:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +2437

    acor94 43 минуты назад

    Про превозмогаемого на футбольном сайте не интересно читать

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