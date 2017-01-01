Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

Скаут «Зенита»: «Нельзя исключать, что РПЛ будет полностью сформирована из нелегионеров»

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался об отъезде легионеров из РПЛ.

— В нынешней ситуации, когда есть риск отъезда легионеров и соответственно что легионеры не будут приезжать летом, ваша работа как-то изменилась?

— Мы адаптируемся к условиям. Те футболисты, которых мы всерьез рассматривали на лето, будут недоступны в новых реалиях. УЕФА вполне может пойти на такой шаг, что разрешит футболистам уйти без компенсации, несмотря на то что российские клубы платили за них деньги. А финансовые возможности клубов изменятся — крупные трансферы, может быть, станут невозможны.

Мы можем прийти к тому, что в будущем клубы РПЛ станут искать максимально сильного футболиста, за которого либо вообще не надо платить, либо у которого остается полгода до конца контракта. Глобального стратегического развития в этом нет, но какое-то время придется выжимать максимум из возможностей.

Нельзя исключать и того, что у нас лига будет полностью сформирована из нелегионеров.

— Получается, ваша работа не изменилась?

— Рабочий процесс не изменился, просто сместились акценты. Я смотрю то, что, как я предполагаю, будет доступно летом. Под уход каждого легионера должен быть план: либо это доморощенный игрок, либо взрослый иностранец, который готов приехать и помочь за адекватные деньги.

Новости по теме
Скаут «Зенита»: «Я был поражен Венделом. Его влияние на игру олимпийской сборной Бразилии было громадным»
Зарема: «В галактике «Зенита» свое летоисчисление. Не удивлюсь, если создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира» 15
Главный скаут «Зенита»: «Если русский центральный защитник не падает при ходьбе – уже повод обратить внимание» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:59
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +62354

    portero 1 час назад

    Макак их Африки навезете, денег помыть легче так...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11