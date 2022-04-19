Скаут «Зенита»: «Нельзя исключать, что РПЛ будет полностью сформирована из нелегионеров»

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался об отъезде легионеров из РПЛ.

— В нынешней ситуации, когда есть риск отъезда легионеров и соответственно что легионеры не будут приезжать летом, ваша работа как-то изменилась?

— Мы адаптируемся к условиям. Те футболисты, которых мы всерьез рассматривали на лето, будут недоступны в новых реалиях. УЕФА вполне может пойти на такой шаг, что разрешит футболистам уйти без компенсации, несмотря на то что российские клубы платили за них деньги. А финансовые возможности клубов изменятся — крупные трансферы, может быть, станут невозможны.

Мы можем прийти к тому, что в будущем клубы РПЛ станут искать максимально сильного футболиста, за которого либо вообще не надо платить, либо у которого остается полгода до конца контракта. Глобального стратегического развития в этом нет, но какое-то время придется выжимать максимум из возможностей.

Нельзя исключать и того, что у нас лига будет полностью сформирована из нелегионеров.

— Получается, ваша работа не изменилась?

— Рабочий процесс не изменился, просто сместились акценты. Я смотрю то, что, как я предполагаю, будет доступно летом. Под уход каждого легионера должен быть план: либо это доморощенный игрок, либо взрослый иностранец, который готов приехать и помочь за адекватные деньги.