Новый владелец «Милана» даст клубу 300 миллионов на трансферы (La Gazzetta dello Sport)

«Милан» может получить большую сумму на трансферы после смены владельца клуба.

По информации Milan news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в случае покупки «Милана» инвестиционная компания из Бахрейна Investcorp выделит клубу 300 миллионов евро на трансферы.

Сообщалось, что Investcorp может приобрести «Милан» за сумму около 1 миллиарда евро, включая долги.