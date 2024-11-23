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  • «Милан» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Милан» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 18:50
Милан
23.11.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Милан
22
Ноа Равейр
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
12
Тиав
22
Эмерсон
24
Фофана
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
27
Леау
80
Муса
21
Мората
4-3-1-1-1
20
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
4
Гатти
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
10
Йылдыз
46
Габбиа
31
Павлович
31
Павлович
46
Габбиа
22
Эмерсон
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Эмерсон
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
80
Муса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
80
Муса
37
Савона
13
Данило
13
Данило
37
Савона
22
МакКенни
44
Фаджоли
44
Фаджоли
22
МакКенни
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
7
Консейсау
22
Веа
22
Веа
7
Консейсау
Остались в запасе
Милан
Ювентус
22
Ноа Равейр
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Милан - Ювентус
3
2
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
12
Количество передач
388
515
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ювентуса», 13-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Ювентус»

«Милан» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Милан
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