Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
12
Тиав
22
Эмерсон
24
Фофана
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
27
Леау
80
Муса
21
Мората
4-3-1-1-1
20
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
4
Гатти
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
10
Йылдыз
46
Габбиа
31
Павлович
31
Павлович
46
Габбиа
22
Эмерсон
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Эмерсон
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
80
Муса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
80
Муса
37
Савона
13
Данило
13
Данило
37
Савона
22
МакКенни
44
Фаджоли
44
Фаджоли
22
МакКенни
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
7
Консейсау
22
Веа
22
Веа
7
Консейсау
Остались в запасе
Милан
Ювентус
22
Ноа Равейр
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Милан - Ювентус
3
2
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
12
Количество передач
388
515
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ювентуса», 13-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Ювентус»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»