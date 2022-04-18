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Каррера: «Поздравляю «Спартак» со 100-летием и желаю вернуться к великим победам, как в 90-х»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил московский клуб со 100-летием.

«Поздравляю «Спартак» с праздником и желаю клубу вернуться к великим победам, как в 90-х.

«Спартак» всегда будет в моем сердце и я всегда буду благодарен клубу за то, что он позволил мне начать тренерскую карьеру», – сказал Каррера.

  • Каррера брал со «Спартаком» чемпионство.
  • Сейчас москвичи идут в РПЛ 10-ми.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 15:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +1713

    mahan 2 часа назад

    Вот настоящий тренер. Верните нам Карреру.

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