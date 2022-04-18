Каррера: «Поздравляю «Спартак» со 100-летием и желаю вернуться к великим победам, как в 90-х»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил московский клуб со 100-летием.

«Поздравляю «Спартак» с праздником и желаю клубу вернуться к великим победам, как в 90-х.

«Спартак» всегда будет в моем сердце и я всегда буду благодарен клубу за то, что он позволил мне начать тренерскую карьеру», – сказал Каррера.