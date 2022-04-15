У Педри разрыв бицепса бедра. Он пропустит остаток сезона

Полузащитник «Барселоны» Педри прошел медобследование в связи с травмой, полученной в матче Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3).
У 19-летнего футболиста диагностирован разрыв бицепса бедра левой ноги.
Клуб не назвал сроки восстановления испанского хавбека. По информации Sport.es, он выбыл более чем на полтора месяца, то есть до конца сезона.
- «Барса» идет на 2-м месте в таблице Примеры.
- Из других турниров каталонцы уже вылетели.
- Педри в этом сезоне забил 5 голов и сделал 1 ассист в 22 матчах.
Источник: сайт «Барселоны»