У Педри разрыв бицепса бедра. Он пропустит остаток сезона

Полузащитник «Барселоны» Педри прошел медобследование в связи с травмой, полученной в матче Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3).

У 19-летнего футболиста диагностирован разрыв бицепса бедра левой ноги.

Клуб не назвал сроки восстановления испанского хавбека. По информации Sport.es, он выбыл более чем на полтора месяца, то есть до конца сезона.