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Иммобиле хочет завершить карьеру в сборной Италии. Манчини вряд ли переубедит его

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле хочет завершить карьеру в сборной Италии.

По информации Get Italian Football News, 32-летнего форварда не устраивает критика в свой адрес и то, что сборная второй раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.

Главный тренер сборной италии Роберто Манчини хочет встретиться с Иммобиле, чтобы обсудить этот вопрос, но ему вряд ли удастся переубедить футболиста.

  • Иммобиле выступает за сборную с 2014 года – 54 матча и 15 голов.
  • Сообщалось, что карьеру в сборной также может завершить Лоренцо Инсинье.

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Источник: Get Italian Football News

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