Иммобиле хочет завершить карьеру в сборной Италии. Манчини вряд ли переубедит его

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле хочет завершить карьеру в сборной Италии.

По информации Get Italian Football News, 32-летнего форварда не устраивает критика в свой адрес и то, что сборная второй раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.

Главный тренер сборной италии Роберто Манчини хочет встретиться с Иммобиле, чтобы обсудить этот вопрос, но ему вряд ли удастся переубедить футболиста.