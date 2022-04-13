Иммобиле хочет завершить карьеру в сборной Италии. Манчини вряд ли переубедит его

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле хочет завершить карьеру в сборной Италии.
По информации Get Italian Football News, 32-летнего форварда не устраивает критика в свой адрес и то, что сборная второй раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.
Главный тренер сборной италии Роберто Манчини хочет встретиться с Иммобиле, чтобы обсудить этот вопрос, но ему вряд ли удастся переубедить футболиста.
- Иммобиле выступает за сборную с 2014 года – 54 матча и 15 голов.
- Сообщалось, что карьеру в сборной также может завершить Лоренцо Инсинье.
Источник: Get Italian Football News