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Где смотреть «Аталанта» – «РБ Лейпциг»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 14 апреля

«Аталанта» и «РБ Лейпциг» встретятся в 1/4 финала Лиги Европы.

  • Игра состоится в четверг, 14 апреля.
  • Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри»
  • Начало – в 19:45 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аталанта – РБ Лейпциг

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:30 мск.

Первая игра в Лейпциге закончилась вничью – 1:1. Голы забили Луис Муриэль и Давиде Дзаппакоста.

Ставки на матч Аталанта – РБ Лейпциг

Коэффициенты Bettery:

  • Победа «Аталанты» – 2.65
  • Ничья – 3.50
  • Победа «Лейпцига» – 2.55

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Источник: «Бомбардир»

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12.04.2022 23:07
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