Где смотреть «Аталанта» – «РБ Лейпциг»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 14 апреля

«Аталанта» и «РБ Лейпциг» встретятся в 1/4 финала Лиги Европы.
- Игра состоится в четверг, 14 апреля.
- Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри»
- Начало – в 19:45 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аталанта – РБ Лейпциг
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:30 мск.
Первая игра в Лейпциге закончилась вничью – 1:1. Голы забили Луис Муриэль и Давиде Дзаппакоста.
Ставки на матч Аталанта – РБ Лейпциг
- Победа «Аталанты» – 2.65
- Ничья – 3.50
- Победа «Лейпцига» – 2.55
Источник: «Бомбардир»