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  • «Динамо» подписало контракт с 17-летнм камерунцем Кенфаком. У него есть российский паспорт

«Динамо» подписало контракт с 17-летнм камерунцем Кенфаком. У него есть российский паспорт

12 апреля 2022, 12:39
10

«Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Оливье Кенфаком до 2024 года.

«Кенфак предпочитает выступать в группе атаки, может играть и справа, и слева. Находясь на просмотре, Оливье принимал участие в контрольных играх «Динамо-2» и отметился забитым мячом во ворота основной команды.

Родители Кенфака — этнические камерунцы, его отец много лет живет и работает в России (в Краснодарском крае). На текущий момент Оливье будет выступать, в основном, за молодeжную команду «Динамо», – сообщает пресс-служба клуба.

  • Кенфаку 17 лет. У него есть российский паспорт.
  • Ранее Кенфак играл за пляжный клуб «Спартак-Анапа».

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Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (10)
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acor94
1649759789
Вот и у нас а стране таланты растут!
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Untitled-1
1649760474
Кен Фак Оливье. Неплохо.
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111Hunter111
1649760514
главное в фамилии фак есть
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Беспонтий
1649760868
WTF или ВТБ определитесь как то
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ilichkadr
1649762047
Вот не зря дали имя Оливье! Видимо любимое блюдо родителей? Оливье - неотъемлемый атрибут новогоднего стола советского человека. Оливье вытеснил даже ****.
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Garrincha58
1649763195
паспорт сейчас не актуален 13 легов при нынешних условиях найти трудней чем переманить одного Месси
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maygli
1649772802
Динамо с Оливье подписывает, а Ростов с Дуряном. Ну кому, что нравится. Соответственно и места в таблице такие.
Ответить
ВетеR
1649778821
срочно в сборную )
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