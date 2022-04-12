«Динамо» подписало контракт с 17-летнм камерунцем Кенфаком. У него есть российский паспорт

«Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Оливье Кенфаком до 2024 года.

«Кенфак предпочитает выступать в группе атаки, может играть и справа, и слева. Находясь на просмотре, Оливье принимал участие в контрольных играх «Динамо-2» и отметился забитым мячом во ворота основной команды.

Родители Кенфака — этнические камерунцы, его отец много лет живет и работает в России (в Краснодарском крае). На текущий момент Оливье будет выступать, в основном, за молодeжную команду «Динамо», – сообщает пресс-служба клуба.