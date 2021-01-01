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«Динамо» подписало контракт с 17-летнм камерунцем Кенфаком. У него есть российский паспорт

«Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Оливье Кенфаком до 2024 года.

«Кенфак предпочитает выступать в группе атаки, может играть и справа, и слева. Находясь на просмотре, Оливье принимал участие в контрольных играх «Динамо-2» и отметился забитым мячом во ворота основной команды.

Родители Кенфака — этнические камерунцы, его отец много лет живет и работает в России (в Краснодарском крае). На текущий момент Оливье будет выступать, в основном, за молодeжную команду «Динамо», – сообщает пресс-служба клуба.

  • Кенфаку 17 лет. У него есть российский паспорт.
  • Ранее Кенфак играл за пляжный клуб «Спартак-Анапа».

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +16427

    Garrincha58 1 час назад

    паспорт сейчас не актуален 13 легов при нынешних условиях найти трудней чем переманить одного Месси

    0
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    Рейтинг: +14228

    ilichkadr 1 час назад

    Вот не зря дали имя Оливье! Видимо любимое блюдо родителей? Оливье - неотъемлемый атрибут новогоднего стола советского человека. Оливье вытеснил даже ****.

    1
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    Рейтинг: +14228

    ilichkadr > ilichkadr 1 час назад

    Не понял? Это почему слово Ве.НигреТ забанили?

    1
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    Рейтинг: +2397

    acor94 > ilichkadr 25 минут назад

    Реально, вот суки, салат забанили говнокожие американцы!!!

    0
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    Рейтинг: +1242

    Беспонтий 1 час назад

    WTF или ВТБ
    определитесь как то

    2
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    Рейтинг: +601

    111Hunter111 1 час назад

    главное в фамилии фак есть

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    Рейтинг: +767

    Untitled-1 1 час назад

    Кен Фак Оливье. Неплохо.

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    Рейтинг: +2397

    acor94 2 часа назад

    Вот и у нас а стране таланты растут!

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