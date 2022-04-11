«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на Нуньеса. «Бенфика» хочет за него 70 миллионов

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес интересен многим европейским клубам.
По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на 22-летнего футболиста. Однако, клубы провели только предварительные переговоры.
«Бенфика» хочет продать Нуньеса в начале летнего трансферного окна за 70 миллионов евро.
- Нуньес – лучший бомбардир чемпионата Португалии.
- В 24 матчах он забил 24 гола и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: The Athletic