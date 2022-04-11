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«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на Нуньеса. «Бенфика» хочет за него 70 миллионов

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес интересен многим европейским клубам.

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на 22-летнего футболиста. Однако, клубы провели только предварительные переговоры.

«Бенфика» хочет продать Нуньеса в начале летнего трансферного окна за 70 миллионов евро.

  • Нуньес – лучший бомбардир чемпионата Португалии.
  • В 24 матчах он забил 24 гола и сделал 3 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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Источник: The Athletic

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