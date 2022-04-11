«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на Нуньеса. «Бенфика» хочет за него 70 миллионов

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес интересен многим европейским клубам.

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на 22-летнего футболиста. Однако, клубы провели только предварительные переговоры.

«Бенфика» хочет продать Нуньеса в начале летнего трансферного окна за 70 миллионов евро.