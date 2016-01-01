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«Матч ТВ» не будет транслировать чемпионат Нидерландов из-за санкций

Телеканал «Матч ТВ» прекратит показывать матчи голландской Эредивизие.

«С сегодняшнего дня мы не сможем показывать на наших каналах чемпионат Нидерландов.

Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции.

С учетом наложенных Великобританией санкций, представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ», – написал в своем телеграм-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

  • Ранее «Матч ТВ» лишился трансляций чемпионатов Франции, Португалии и Шотландии.
  • Также каналу запретили показывать матчи Кубка Англии.
  • АПЛ, в свою очередь, приостановила контракт с Okko.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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Сегодня, 17:23
Комментарии8
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  • ...
    Рейтинг: +65

    basil2591 31 минуту назад

    ... таааааак, кто там следующий? Макаронники и бундеса? Иль жабоеды?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +873

    jek718875 1 час назад

    Главные трансляции это РПЛ, остальные до лампочки

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11254

    BRO_football 1 час назад

    Россияне расстроились остановке трансляции чемпионата Нидерландов примерно так же как в Бразилии расстроились остановке трансляции чемпионата России.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +423

    3meeeD 1 час назад

    Да млять он и не показывал

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4187

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Эту хрень и до этого никто не смотрел. Кто смотрел откликнитесь

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +3303

    AZ > Красногорск_Фан 3 минуты назад

    фаны Аякса ПСВ Фейеноорда и АЗ

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 2 часа назад

    Когда же уже фильмы зарубежные запретят показывать на Матч тв

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +805

    Князев 2 часа назад

    Спасибо, что бесполезные передачи убираете из эфира!

    3
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