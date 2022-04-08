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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Матч ТВ» не будет транслировать чемпионат Нидерландов из-за санкций

«Матч ТВ» не будет транслировать чемпионат Нидерландов из-за санкций

8 апреля 2022, 17:23
9

Телеканал «Матч ТВ» прекратит показывать матчи голландской Эредивизие.

«С сегодняшнего дня мы не сможем показывать на наших каналах чемпионат Нидерландов.

Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции.

С учетом наложенных Великобританией санкций, представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ», – написал в своем телеграм-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

  • Ранее «Матч ТВ» лишился трансляций чемпионатов Франции, Португалии и Шотландии.
  • Также каналу запретили показывать матчи Кубка Англии.
  • АПЛ, в свою очередь, приостановила контракт с Okko.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Голландия. Эредивизие
Комментарии (9)
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Князев
1649428180
Спасибо, что бесполезные передачи убираете из эфира!
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LOKOfanatik19
1649429724
Когда же уже фильмы зарубежные запретят показывать на Матч тв
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Красногорск_Фан
1649430199
Эту хрень и до этого никто не смотрел. Кто смотрел откликнитесь
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3meeeD
1649431160
Да млять он и не показывал
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BRO_football
1649431340
Россияне расстроились остановке трансляции чемпионата Нидерландов примерно так же как в Бразилии расстроились остановке трансляции чемпионата России.
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jek718875
1649432080
Главные трансляции это РПЛ, остальные до лампочки
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basil2591
1649436384
... таааааак, кто там следующий? Макаронники и бундеса? Иль жабоеды?
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Damir07
1649440434
Кроме АПЛ ничего не надо самый лучший зрелещный и настоящий футбол ничего кроме него и ЛЧ не показывайте
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