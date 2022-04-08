«Матч ТВ» не будет транслировать чемпионат Нидерландов из-за санкций

Телеканал «Матч ТВ» прекратит показывать матчи голландской Эредивизие.

«С сегодняшнего дня мы не сможем показывать на наших каналах чемпионат Нидерландов.

Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции.

С учетом наложенных Великобританией санкций, представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ», – написал в своем телеграм-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.