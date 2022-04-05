Газизов: «Русский VAR по сравнению с иностранным – что-то другое»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о работе системы видеоповторов в РПЛ.
– Русский VAR по сравнению с иностранным – что-то другое. Именно в России почему-то все по-другому.
Я смотрю много матчей других чемпионатов, там все хорошо. Надо разбираться, что у нас тут происходит.
– Считаете, что в России нет людей, которые умеют пользоваться VAR?
– Нет, не считаю так. У нас просто все происходит по-другому. Оценку давать этой системе не буду.
- «Уфа» занимает последнее место в таблице лиги, набрав 21 очко в 23 турах.
- Следующий матч – против «Сочи» (10 апреля, 14:00 мск).
Источник: «РБ Спорт»