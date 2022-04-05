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    Газизов: «Русский VAR по сравнению с иностранным – что-то другое»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о работе системы видеоповторов в РПЛ.

    – Русский VAR по сравнению с иностранным – что-то другое. Именно в России почему-то все по-другому.

    Я смотрю много матчей других чемпионатов, там все хорошо. Надо разбираться, что у нас тут происходит.

    – Считаете, что в России нет людей, которые умеют пользоваться VAR?

    – Нет, не считаю так. У нас просто все происходит по-другому. Оценку давать этой системе не буду.

    • «Уфа» занимает последнее место в таблице лиги, набрав 21 очко в 23 турах.
    • Следующий матч – против «Сочи» (10 апреля, 14:00 мск).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2022 18:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 5 апреля 2022, 21:20

      Глупо обвинять видеокамеру за то,что она показывает все,что видит-все вопросы к тем,кто после просмотра принимает решения!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28519

      JTherry 5 апреля 2022, 20:52

      хитрожопый Газик, пернул и испарился - "у нас все по-другому", наследник Кашшаи, ни дать, ни взять...)

      0
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      Рейтинг: +150

      Atyrau85 5 апреля 2022, 19:42

      Это не вар виноват, а трактовка момента судьей. Видимо наши плохо учат матчасть

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