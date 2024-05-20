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    • Реакция Газизова на первый в истории выход «Динамо Мх» в РПЛ

    Реакция Газизова на первый в истории выход «Динамо Мх» в РПЛ

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал досрочный выход команды в РПЛ.

    • Для клуба это будет дебют в высшем дивизионе.
    • «Динамо Мх» добилось повышения в классе вместе с «Химками».

    «Первые эмоции – крик радости, опустошение. Я это уже проходил – незабываемо. Дагестан заслужил быть в Премьер-лиге.

    То, что мы собирали по 22 тысячи на стадионе, дало свои результаты. Команда, тренерский штаб – молодцы. Огромный респект Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, потому что без него этот успех был бы невозможен.

    Отдельное спасибо и поклон Сергею Алимовичу Меликову – все шло от него. Поздравляю болельщиков – мы это заслужили! Ура, ура, ура!

    Продолжится ли сотрудничество с Бердыевым в РПЛ? Думаю, конечно. Сами понимаете, это такого уровня специалист!» – сказал Газизов.

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    Источник: Sport24

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    20.05.2024 22:52
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