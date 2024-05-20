Реакция Газизова на первый в истории выход «Динамо Мх» в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал досрочный выход команды в РПЛ.

Для клуба это будет дебют в высшем дивизионе.

«Динамо Мх» добилось повышения в классе вместе с «Химками».

«Первые эмоции – крик радости, опустошение. Я это уже проходил – незабываемо. Дагестан заслужил быть в Премьер-лиге.

То, что мы собирали по 22 тысячи на стадионе, дало свои результаты. Команда, тренерский штаб – молодцы. Огромный респект Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, потому что без него этот успех был бы невозможен.

Отдельное спасибо и поклон Сергею Алимовичу Меликову – все шло от него. Поздравляю болельщиков – мы это заслужили! Ура, ура, ура!

Продолжится ли сотрудничество с Бердыевым в РПЛ? Думаю, конечно. Сами понимаете, это такого уровня специалист!» – сказал Газизов.