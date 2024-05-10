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    Газизов раскрыл бюджет махачкалинского «Динамо»

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о финансировании клуба.

    – Какой бюджет «Динамо» на 2024 год?

    На сегодня более 500 миллионов рублей. Регион сохранит свой взнос в бюджет клуба, а мы будем работать со спонсорами.

    У нас очень хорошие цифры по охватам и приросту в Первой лиге, наш клуб является лидером.

    – Какие‑то задержки [по выплатам] существуют?

    – Нет, все выплаты в команде и контрагентам производятся вовремя. С финансовой точки зрения у нас все в порядке.

    • «Динамо Мх» лидирует в Первой лиге с 58 очками в 31 туре.
    • Команде осталось сыграть с «Акроном», «Родиной» и «Аланией».

    Разыгрываем виниловые фигурки Клоппа и Гвардиолы в нашем телеграм-канале – успейте забрать великих тренеров себе!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.05.2024 19:30
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    Комментарии (1)
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    Suvorov71
    1715403008
    Трудные матчи предстоят, хотя они сейчас у всех трудные, у Арсенала тоже не подарок, но надо бороться
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