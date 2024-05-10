Газизов раскрыл бюджет махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о финансировании клуба.
– Какой бюджет «Динамо» на 2024 год?
– На сегодня более 500 миллионов рублей. Регион сохранит свой взнос в бюджет клуба, а мы будем работать со спонсорами.
У нас очень хорошие цифры по охватам и приросту в Первой лиге, наш клуб является лидером.
– Какие‑то задержки [по выплатам] существуют?
– Нет, все выплаты в команде и контрагентам производятся вовремя. С финансовой точки зрения у нас все в порядке.
- «Динамо Мх» лидирует в Первой лиге с 58 очками в 31 туре.
- Команде осталось сыграть с «Акроном», «Родиной» и «Аланией».
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