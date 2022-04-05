Каррера: «Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом. «Спартаку» нужно закрепиться в десятке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом РПЛ, в оставшихся турах их никто не догонит, хоть и отрыв совсем небольшой. Они точно выиграют чемпионат. «Динамо», на мой взгляд, пока не готово брать титул. Мне кажется, они будут третьими, а ЦСКА займет второе место.

Что касается «Спартака», то, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они были в пятерке. Но это совсем непросто, учитывая их положение в данный момент. Сейчас речь идет скорее о том, чтобы закрепиться в десятке», — сказал Каррера.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Отрыв от «Динамо» – 3 очка, от ЦСКА – 6.

«Спартак» занимает 10-ю строчку.

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