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Каррера: «Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом. «Спартаку» нужно закрепиться в десятке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом РПЛ, в оставшихся турах их никто не догонит, хоть и отрыв совсем небольшой. Они точно выиграют чемпионат. «Динамо», на мой взгляд, пока не готово брать титул. Мне кажется, они будут третьими, а ЦСКА займет второе место.

Что касается «Спартака», то, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они были в пятерке. Но это совсем непросто, учитывая их положение в данный момент. Сейчас речь идет скорее о том, чтобы закрепиться в десятке», — сказал Каррера.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от «Динамо» – 3 очка, от ЦСКА – 6.
  • «Спартак» занимает 10-ю строчку.

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Источник: Sport24

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Комментарии10
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    Рейтинг: +2526

    petrucho-spb 17 минут назад

    Ну рано петь победные песни. 7 игр ещё. И каждый матч в.важный.А место какая разница 5-10.
    Надо создавать Контенинтальную Лигу чемпионов.Подключать Азию Африку. Слабее конечно но будет что будет.

    0
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    Рейтинг: +13362

    NewLife 1 час назад

    Каррера демонстрирует свой непрофессонализм, который не дает ему закрепиться в тренерах, где бы не пробовал. Кто кто, а человек работавший в России, должен знать, что синит можно назвать чемпионом еще до первого тура, а Спартаку не надо нигде закрепляться, так как он продолжит деградировать из-за беспредела начальников. Там, где нет коррупции и админресурса, Спартак выступил неплохо.

    1
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    Рейтинг: +10018

    Alekxei Z. 1 час назад

    Да какая разница 5 или 12 ?
    Еврокубков нет , мотивация на нуле.
    Судейство соответствует задачам.
    Играют в сугробах , на болел и футболистов все положили "болт".
    С нового сезона ( с лета ) начинается новая жизнь страны и футбола.

    0
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    Рейтинг: +948

    Узб@гоеный 2 часа назад

    10 место для свиней в год столетия пищевика за праздник будет. Гыгыгы

    6
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    Рейтинг: +16610

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    В пятерке будем !!! Ну уж в 7- ке точно ! Результат конечно неудовлетворительный , но уж что есть (((

    0
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    Рейтинг: +14127

    ilichkadr > Persona_non_Grata 2 часа назад

    Домашние игры с Арсеналом и Рубином покажут в какой пятёрке будут........

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    Рейтинг: +16610

    Persona_non_Grata > ilichkadr 1 час назад

    У нас в 7 оставшихся играх из серьезных соперников только Зенит, но беда конечно в том , что Спартак сейчас умудряется проигрывать выигранные по игре игры, но ОЧЕНЬ надеюсь, что это изменится и в ближайшее время .

    0
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    Рейтинг: +14127

    ilichkadr > Persona_non_Grata 1 час назад

    Вот вот и я о том же "Спартак умудряется проигрывать выигранные по игре игры" и не только сейчас.
    Спартак может выиграть у Зенита, но слить Рубину дома и влететь в Ростове на раз два.

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    Рейтинг: +3867

    tarasofka 2 часа назад

    «Спартаку» нужно закрепиться в десятке» ©

    рыдаю)

    4
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    Рейтинг: +14127

    ilichkadr 2 часа назад

    Массимо, ты прав. Надо десятую строчку сохранить за собой, иначе Лёня с Валерой обойдут.

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