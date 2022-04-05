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  • Каррера: «Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом. «Спартаку» нужно закрепиться в десятке»

Каррера: «Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом. «Спартаку» нужно закрепиться в десятке»

5 апреля 2022, 12:32
11

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом РПЛ, в оставшихся турах их никто не догонит, хоть и отрыв совсем небольшой. Они точно выиграют чемпионат. «Динамо», на мой взгляд, пока не готово брать титул. Мне кажется, они будут третьими, а ЦСКА займет второе место.

Что касается «Спартака», то, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они были в пятерке. Но это совсем непросто, учитывая их положение в данный момент. Сейчас речь идет скорее о том, чтобы закрепиться в десятке», — сказал Каррера.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от «Динамо» – 3 очка, от ЦСКА – 6.
  • «Спартак» занимает 10-ю строчку.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Каррера Массимо
Комментарии (11)
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ilichkadr
1649152379
Массимо, ты прав. Надо десятую строчку сохранить за собой, иначе Лёня с Валерой обойдут.
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Persona_non_Grata
1649152992
В пятерке будем !!! Ну уж в 7- ке точно ! Результат конечно неудовлетворительный , но уж что есть (((
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NewLife
1649159274
Каррера демонстрирует свой непрофессонализм, который не дает ему закрепиться в тренерах, где бы не пробовал. Кто кто, а человек работавший в России, должен знать, что синит можно назвать чемпионом еще до первого тура, а Спартаку не надо нигде закрепляться, так как он продолжит деградировать из-за беспредела начальников. Там, где нет коррупции и админресурса, Спартак выступил неплохо.
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petrucho-spb
1649162037
Ну рано петь победные песни. 7 игр ещё. И каждый матч в.важный.А место какая разница 5-10. Надо создавать Контенинтальную Лигу чемпионов.Подключать Азию Африку. Слабее конечно но будет что будет.
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