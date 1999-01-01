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Жирков – об уходе из «Зенита»: «Доктор сказал, что я больше не смогу играть»

Защитник «Химок» Юрий Жирков объяснил, почему «Зенит» не стал продлевать с ним контракт летом 2021 года.

«На Евро-2020 у меня закончился контракт, я получил травму, и на этом все разговоры с «Зенитом» закончились. Я общался с Семаком, когда уже был травмирован, но не было такого, чтобы «давай, мы тебя ждeм».

Я сам понимал, футболисту в таком возрасте тяжело бороться за время на поле в такой команде, как «Зенит». Там берут лучших бразильцев и ещe кого-то. Подписывать контракт и сидеть полгода или год на скамейке — не моe.

Семак просто интересовался моим здоровьем. Спрашивал, насколько серьeзна травма. Доктор «Зенита» сказал, что я уже больше не смогу играть. Наверное, на этом всe и закончилось.

Передам ли привет этому врачу в матче с «Зенитом» в Питере? У меня хорошие отношения с ним. Подойду, поздороваюсь», — сказал Жирков.

  • Жирков пополнил «Химки» зимой.
  • В августе ему исполнится 39 лет.
  • Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +15224

    Cleaner 17 минут назад

    Юра, я тебе об этом уже года два говорю. Пора на отдых. ЗАСЛУЖИЛ. Не превращайся в объект для насмешек...

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    Рейтинг: +1432

    Vitaga 20 минут назад

    заниматься любимым делом и получать за него еще и большие деньги - это счастье. жаль что век футболиста не бесконечен

    0
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    Рейтинг: +11989

    playsh 56 минут назад

    Юра,ты честно отслужил - бери шинель,иди домой.Не надо умирать на поле,как то не по-взрослому это.

    2
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    Рейтинг: +2385

    acor94 1 час назад

    Так в чем доктор ошибся? Полтора матча сыграл и снова в лазарет на пол года.

    2
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    Рейтинг: +13112

    Fusballer 1 час назад

    Хорошо, что доктор.

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