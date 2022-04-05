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  • Жирков – об уходе из «Зенита»: «Доктор сказал, что я больше не смогу играть»

Жирков – об уходе из «Зенита»: «Доктор сказал, что я больше не смогу играть»

5 апреля 2022, 10:10
10

Защитник «Химок» Юрий Жирков объяснил, почему «Зенит» не стал продлевать с ним контракт летом 2021 года.

«На Евро-2020 у меня закончился контракт, я получил травму, и на этом все разговоры с «Зенитом» закончились. Я общался с Семаком, когда уже был травмирован, но не было такого, чтобы «давай, мы тебя ждeм».

Я сам понимал, футболисту в таком возрасте тяжело бороться за время на поле в такой команде, как «Зенит». Там берут лучших бразильцев и ещe кого-то. Подписывать контракт и сидеть полгода или год на скамейке — не моe.

Семак просто интересовался моим здоровьем. Спрашивал, насколько серьeзна травма. Доктор «Зенита» сказал, что я уже больше не смогу играть. Наверное, на этом всe и закончилось.

Передам ли привет этому врачу в матче с «Зенитом» в Питере? У меня хорошие отношения с ним. Подойду, поздороваюсь», — сказал Жирков.

  • Жирков пополнил «Химки» зимой.
  • В августе ему исполнится 39 лет.
  • Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Жирков Юрий
Комментарии (10)
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Fusballer
1649143048
Хорошо, что доктор.
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acor94
1649143821
Так в чем доктор ошибся? Полтора матча сыграл и снова в лазарет на пол года.
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Plyash
1649144849
Юра,ты честно отслужил - бери шинель,иди домой.Не надо умирать на поле,как то не по-взрослому это.
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Vitaga
1649146997
заниматься любимым делом и получать за него еще и большие деньги - это счастье. жаль что век футболиста не бесконечен
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Benifacto
1649149719
ты старый Гвардеец...уже иди тренируй молодых....
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basil2591
1649149950
"Там берут лучших бразильцев и ещe кого-то." ... лучших бразильцев!!!??? Юра, ты хоть сам то в это веришь?
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zigbert
1649165466
Лучшим ответом будет гол в ворота Зенита.
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Garrincha58
1649167400
и правильно сказал разве так играют 15 минут и замена зачем Зениту такой пенсионер
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