Жирков – об уходе из «Зенита»: «Доктор сказал, что я больше не смогу играть»

Защитник «Химок» Юрий Жирков объяснил, почему «Зенит» не стал продлевать с ним контракт летом 2021 года.

«На Евро-2020 у меня закончился контракт, я получил травму, и на этом все разговоры с «Зенитом» закончились. Я общался с Семаком, когда уже был травмирован, но не было такого, чтобы «давай, мы тебя ждeм».

Я сам понимал, футболисту в таком возрасте тяжело бороться за время на поле в такой команде, как «Зенит». Там берут лучших бразильцев и ещe кого-то. Подписывать контракт и сидеть полгода или год на скамейке — не моe.

Семак просто интересовался моим здоровьем. Спрашивал, насколько серьeзна травма. Доктор «Зенита» сказал, что я уже больше не смогу играть. Наверное, на этом всe и закончилось.

Передам ли привет этому врачу в матче с «Зенитом» в Питере? У меня хорошие отношения с ним. Подойду, поздороваюсь», — сказал Жирков.

Жирков пополнил «Химки» зимой.

В августе ему исполнится 39 лет.

Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.

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