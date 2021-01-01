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Черчесов встретился с фанатами «Ференцвароша» во время паузы на матчи сборных

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о встрече с болельщиками венгерской команды.

«Во время паузы на сборные мы со спортивным директором встретились с группой организованных болельщиков нашей команды – состоялся интересный и полезный разговор.

А еще поговорили с проектировщиками, работающими над определенной перепланировкой базы, что позволит в скором будущем усилить эффективность всего тренировочного процесса», – сказал Черчесов.

  • «Ференцварош» лидирует в чемпионате с 7-очковым отрывом.
  • Черчесов возглавляет команду с декабря.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1064

    Беспонтий 32 минуты назад

    и здесь полевой командир сумел хорошо устроиться

    орбан победил
    жить можно и не унывать

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