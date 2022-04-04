Черчесов встретился с фанатами «Ференцвароша» во время паузы на матчи сборных

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о встрече с болельщиками венгерской команды.

«Во время паузы на сборные мы со спортивным директором встретились с группой организованных болельщиков нашей команды – состоялся интересный и полезный разговор.

А еще поговорили с проектировщиками, работающими над определенной перепланировкой базы, что позволит в скором будущем усилить эффективность всего тренировочного процесса», – сказал Черчесов.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате с 7-очковым отрывом.

Черчесов возглавляет команду с декабря.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку