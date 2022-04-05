Где смотреть «Бенфика» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 5 апреля

«Бенфика» и «Ливерпуль» сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Игра состоится во вторник, 5 апреля.

Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика – Ливерпуль

Встречу в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1». Начало трансляции – в 21:45 мск.

«Бенфика» и «Ливерпуль» 11 раз играли друг с другом: четыре победы «Бенфики», одна ничья, шесть раз побеждал «Ливерпуль». Общий счет голов: 17:11 в пользу «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занял первое место в своей группе, выиграв все матчи. В 1/8 финала команда прошла «Интер».

«Бенфика» заняла в группе второе место, опередив «Барселону». В 1/8 клуб прошел «Аякс».

Коэффициенты на матч Бенфика – Ливерпуль

Bettery считает «Ливерпуль» явным фаворитом первого матча.

Победа «Ливерпуля» – 1.39

Ничья – 4.80

Победа «Бенфики» – 8.80

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