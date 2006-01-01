Где смотреть «Бенфика» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 5 апреля

«Бенфика» и «Ливерпуль» сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
- Игра состоится во вторник, 5 апреля.
- Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика – Ливерпуль
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1». Начало трансляции – в 21:45 мск.
- Игру также будет показывать Лига Ставок.
«Бенфика» и «Ливерпуль» 11 раз играли друг с другом: четыре победы «Бенфики», одна ничья, шесть раз побеждал «Ливерпуль». Общий счет голов: 17:11 в пользу «Ливерпуля».
«Ливерпуль» занял первое место в своей группе, выиграв все матчи. В 1/8 финала команда прошла «Интер».
«Бенфика» заняла в группе второе место, опередив «Барселону». В 1/8 клуб прошел «Аякс».
Коэффициенты на матч Бенфика – Ливерпуль
Лига ставок считает «Ливерпуль» явным фаворитом первого матча.
- Победа «Ливерпуля» – 1.39
- Ничья – 4.80
- Победа «Бенфики» – 8.80