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Где смотреть «Бенфика» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 5 апреля

«Бенфика» и «Ливерпуль» сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

  • Игра состоится во вторник, 5 апреля.
  • Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика – Ливерпуль

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1». Начало трансляции – в 21:45 мск.
  • Игру также будет показывать Лига Ставок.

«Бенфика» и «Ливерпуль» 11 раз играли друг с другом: четыре победы «Бенфики», одна ничья, шесть раз побеждал «Ливерпуль». Общий счет голов: 17:11 в пользу «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занял первое место в своей группе, выиграв все матчи. В 1/8 финала команда прошла «Интер».

«Бенфика» заняла в группе второе место, опередив «Барселону». В 1/8 клуб прошел «Аякс».

Коэффициенты на матч Бенфика – Ливерпуль

Лига ставок считает «Ливерпуль» явным фаворитом первого матча.

  • Победа «Ливерпуля» – 1.39
  • Ничья – 4.80
  • Победа «Бенфики» – 8.80

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Источник: «Бомбардир»

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