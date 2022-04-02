Карпин – после проигрыша «Нижнему Новгороду»: «Нужно больше работать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 23-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2). Он призвал команду к работе.

– «Ростову» снова не удался матч с командой, которая много играет от обороны. Чего не хватает, чтобы взламывать оборону соперника?

– Мастерства.

– Что необходимо предпринять в такой ситуации?

– Нужно больше работать. Не мытьем, так катаньем.

Карпин вернулся в «Ростов» в марте.

Команда идет в РПЛ на 12-м месте.

Следующий соперник – «Крылья Советов» (6 апреля).

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