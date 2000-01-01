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Карпин – после проигрыша «Нижнему Новгороду»: «Нужно больше работать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 23-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2). Он призвал команду к работе.

– «Ростову» снова не удался матч с командой, которая много играет от обороны. Чего не хватает, чтобы взламывать оборону соперника?

– Мастерства.

– Что необходимо предпринять в такой ситуации?

– Нужно больше работать. Не мытьем, так катаньем.

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Источник: официальный сайт «Ростова»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14882

    житель СПб 47 минут назад

    Для "катанья" времени может не хватить до конца сезона...

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    Рейтинг: +15104

    Cleaner 58 минут назад

    К маю Валеру из Ростова ОТСТАВЯТ!

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