Терюшков: «Химки» всегда хотели отказаться от легионеров. Это наша идеология»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о стремлении подмосковного клуба полностью отказаться от легионеров.

– Ведет ли клуб сейчас каких-то иностранных игроков? Возможен ли приход легионеров летом?

– Не ведем ни с кем переговоров. В сферу наших интересов точно не будут входить легионеры. Это в принципе наша идеология, мы всегда хотели отказаться от футболистов с иностранным паспортом, чтобы игровую практику получали ребята с российскими паспортами.

И мы видим, что у нас это достаточно неплохо получается. Из легионеров выходят Главчич, Сабович и Григалава. Остальные – россияне. Волкова не берем в расчет, он представляет братскую нам республику Беларусь.

Хотим рассчитывать на тех ребят, которые есть у нас в обойме. Посмотрим, может, укрепимся по некоторым позициям, но это будут игроки с российскими паспортами.

– Главчич и Сабович остаются?

– У нас с ними отличный контакт, они уходить не хотят, у них есть действующие контрактные обязательства. Такой вопрос сейчас точно не стоит.

«Химки» в марте покинули Дидье Ламкель Зе, Филип Дагерстол и Бруно Виана.

Команда идет в зоне вылета РПЛ, набрав 21 очков в 23 турах.

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