Тренер сборной Украины Петраков: «Я против того, чтобы нам дарили путeвку на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не поддержал идею отправить команду на чемпионат мира без стыковых матчей.

«Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы всe обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

«Подаренный» выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путeвку. Я говорю только за себя. Есть ещe президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», – сказал Петраков.

В полуфинальном стыке Украина сыграет с Шотландией.

Победитель этой пары встретится с Уэльсом.

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