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  • Тренер сборной Украины Петраков: «Я против того, чтобы нам дарили путeвку на ЧМ-2022»

Тренер сборной Украины Петраков: «Я против того, чтобы нам дарили путeвку на ЧМ-2022»

31 марта 2022, 19:51
8

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не поддержал идею отправить команду на чемпионат мира без стыковых матчей.

«Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы всe обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

«Подаренный» выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путeвку. Я говорю только за себя. Есть ещe президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», – сказал Петраков.

  • В полуфинальном стыке Украина сыграет с Шотландией.
  • Победитель этой пары встретится с Уэльсом.

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Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Петраков Александр
Комментарии (8)
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piligrim1986
1648747973
это пока скотландцы в соперниках, а был бы кто посильнее, так бы он не говорил
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portero
1648752191
Это как дарили, сольют игру... да и пофиг пусть дарят и раком встанут...
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adekvat0726
1648756612
А я наоборот за
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Lilipyt
1648760421
Шотландия проходимая сборная, но если бы Украина играла бы сейчас то Уэльс не прошла. Они сейчас в отличной форме но что будет летом поживем увидим. Самое забавное, что эту идею с путевкой предложил Борис Джонсон. От чего Уэльс и Шотландия должны вылететь не боровшись. Зная что у Бейла это последний ЧМ перед концом карьеры будет обидненько. Но только ему. Но по факту эти государсва входящих Великобританию будут кинуты своими же соседями. Была бы там Англия Борис думал иначе.
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Oldtrafford83
1648788295
Да пусть сразу 1/2 подарят, что уж там))
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BRO_football
1648839220
Вот это правильно. Нужно играть матч и добывать победу несмотря ни на что А Польша заплакала и ей практически подарили путёвку на ЧМ. Им позор.
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Bozigit
1654111843
Подарят. Америкосы помогут
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