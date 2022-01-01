Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?

Тренер сборной Украины Петраков: «Я против того, чтобы нам дарили путeвку на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не поддержал идею отправить команду на чемпионат мира без стыковых матчей.

«Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы всe обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

«Подаренный» выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путeвку. Я говорю только за себя. Есть ещe президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», – сказал Петраков.

  • В полуфинальном стыке Украина сыграет с Шотландией.
  • Победитель этой пары встретится с Уэльсом.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен на июнь
Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен (Daily Mail)
Украина просит ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2022 с Шотландией
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:51
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +7682

    piligrim1986 3 минуты назад

    это пока скотландцы в соперниках, а был бы кто посильнее, так бы он не говорил

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11