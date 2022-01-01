Тренер сборной Украины Петраков: «Я против того, чтобы нам дарили путeвку на ЧМ-2022»

это пока скотландцы в соперниках, а был бы кто посильнее, так бы он не говорил
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не поддержал идею отправить команду на чемпионат мира без стыковых матчей.
«Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы всe обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.
«Подаренный» выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путeвку. Я говорю только за себя. Есть ещe президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», – сказал Петраков.
- В полуфинальном стыке Украина сыграет с Шотландией.
- Победитель этой пары встретится с Уэльсом.
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