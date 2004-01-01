Инфантино будет баллотироваться на пост президента ФИФА в следующем году

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы организации в 2023 году.

«Я буду баллотироваться на пост президента ФИФА, выборы которого пройдут на 73-м конгрессе. Конгресс пройдет в начале следующего года. Дата еще не утверждена, но скоро будет объявлена», – заявил Инфантино.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.

До этого он был генсеком УЕФА.

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