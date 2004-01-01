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Инфантино будет баллотироваться на пост президента ФИФА в следующем году

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы организации в 2023 году.

«Я буду баллотироваться на пост президента ФИФА, выборы которого пройдут на 73-м конгрессе. Конгресс пройдет в начале следующего года. Дата еще не утверждена, но скоро будет объявлена», – заявил Инфантино.

  • Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.
  • До этого он был генсеком УЕФА.

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Источник: ТАСС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2168

    Аристократ Олжик 47 минут назад

    Жаль . . . жаль что нет сильного кандидата из Азии или Африки, ведь государств в КАФ и АФК, больше чем в Европе. И при поддержке всей ассоциации, можно было бы поставить африканца или азиата, а штаб-квартиру ФИФА, перенести из Европы на другой континент. В спонсоры взять тех, кто не боится американских и натовских фашистов и диктовать западу, свои условия в футболе

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    Рейтинг: +15049

    Cleaner 1 час назад

    Много недовольных работой Инфантино. Но он сохранит свою должность при полной поддержке своих хозяев из пиндосии...(

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