Инфантино будет баллотироваться на пост президента ФИФА в следующем году

Жаль . . . жаль что нет сильного кандидата из Азии или Африки, ведь государств в КАФ и АФК, больше чем в Европе. И при поддержке всей ассоциации, можно было бы поставить африканца или азиата, а штаб-квартиру ФИФА, перенести из Европы на другой континент. В спонсоры взять тех, кто не боится американских и натовских фашистов и диктовать западу, свои условия в футболе
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы организации в 2023 году.
«Я буду баллотироваться на пост президента ФИФА, выборы которого пройдут на 73-м конгрессе. Конгресс пройдет в начале следующего года. Дата еще не утверждена, но скоро будет объявлена», – заявил Инфантино.
- Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.
- До этого он был генсеком УЕФА.
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