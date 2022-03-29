Товарищеские матчи. Испания забила пять мячей Исландии, Англия разгромила Кот-д'Ивуар

Сборная Испании разгромила Исландию (5:0) в товарищеском матче. Дубли в составе хозяев оформили Альваро Мората и Пабло Сарабия.

Англия и Бельгия победили с одинаковым счетом 3:0 африканские сборные – Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо.

Товарищеские матчи

Испания – Исландия – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мората, 37; 2:0 – Мората (с пенальти), 40; 3:0 – Пино, 47; 4:0 – Сарабия, 61; 5:0 – Сарабия, 73.

Англия – Кот-д'Ивуар – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уоткинс, 30; 2:0 – Стерлинг, 45; 3:0 – Мингс, 90+3.

Удаления: нет – Орье, 40.

Бельгия – Буркина-Фасо – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ванакен, 16; 2:0 – Троссард, 18; 3:0 – Бентеке, 75.

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