Товарищеские матчи. Испания забила пять мячей Исландии, Англия разгромила Кот-д'Ивуар

Сборная Испании разгромила Исландию (5:0) в товарищеском матче. Дубли в составе хозяев оформили Альваро Мората и Пабло Сарабия.
Англия и Бельгия победили с одинаковым счетом 3:0 африканские сборные – Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо.
Товарищеские матчи
Испания – Исландия – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мората, 37; 2:0 – Мората (с пенальти), 40; 3:0 – Пино, 47; 4:0 – Сарабия, 61; 5:0 – Сарабия, 73.
Англия – Кот-д'Ивуар – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Уоткинс, 30; 2:0 – Стерлинг, 45; 3:0 – Мингс, 90+3.
Удаления: нет – Орье, 40.
Бельгия – Буркина-Фасо – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Ванакен, 16; 2:0 – Троссард, 18; 3:0 – Бентеке, 75.
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Источник: Бомбардир.ру