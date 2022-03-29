Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

Товарищеские матчи. Испания забила пять мячей Исландии, Англия разгромила Кот-д'Ивуар

Сборная Испании разгромила Исландию (5:0) в товарищеском матче. Дубли в составе хозяев оформили Альваро Мората и Пабло Сарабия.

Англия и Бельгия победили с одинаковым счетом 3:0 африканские сборные – Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо.

Товарищеские матчи

Испания – Исландия – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мората, 37; 2:0 – Мората (с пенальти), 40; 3:0 – Пино, 47; 4:0 – Сарабия, 61; 5:0 – Сарабия, 73.

Англия – Кот-д'Ивуар – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уоткинс, 30; 2:0 – Стерлинг, 45; 3:0 – Мингс, 90+3.

Удаления: нет – Орье, 40.

Бельгия – Буркина-Фасо – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ванакен, 16; 2:0 – Троссард, 18; 3:0 – Бентеке, 75.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

29.03.2022 23:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11