ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации 31 марта

ФИФА внесет русский язык в список официальных для организации, сообщает журналист Маркус Харм.
Решение будет объявлено на конгрессе, который состоится в четверг, 31 марта. Сообщалось, что официальными в ФИФА также могут стать португальский и арабский языки.
- ФИФА отстранила сборную России от международных матчей.
- Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
- ФИФА может лишить Россию членства в организации в четверг.
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Источник: твиттер Маркуса Харма
Журналист и спортивный репортер ZDF.