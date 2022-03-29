ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации 31 марта

ФИФА внесет русский язык в список официальных для организации, сообщает журналист Маркус Харм.

Решение будет объявлено на конгрессе, который состоится в четверг, 31 марта. Сообщалось, что официальными в ФИФА также могут стать португальский и арабский языки.

ФИФА отстранила сборную России от международных матчей.

Россия состоит в ФИФА с 1912 года.

ФИФА может лишить Россию членства в организации в четверг.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку