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ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации 31 марта

ФИФА внесет русский язык в список официальных для организации, сообщает журналист Маркус Харм.

Решение будет объявлено на конгрессе, который состоится в четверг, 31 марта. Сообщалось, что официальными в ФИФА также могут стать португальский и арабский языки.

  • ФИФА отстранила сборную России от международных матчей.
  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
  • ФИФА может лишить Россию членства в организации в четверг.

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Источник: твиттер Маркуса Харма

Журналист и спортивный репортер ZDF.

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Комментарии3
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    Рейтинг: +936

    OOOVVV. 20 минут назад

    Как выдвинут так и задвинут, не для того нас гнобят.

    0
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    Рейтинг: +24012

    bset 23 минуты назад

    Шах и мат людям, которые считают, что западный мир против России, россиян и всего русского. Они против пары человек, которые мешают нам быть успешной страной.

    1
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  • ...
    Рейтинг: +137

    Zlatan2718 1 час назад

    Бугага

    0
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