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Мбаппе на хочет переходить в «Барсу». Он останется в «ПСЖ» или перейдет в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается переходить в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

23-летний француз рассматривает только два варианта продолжения карьеры: либо он останется в «ПСЖ», либо перейдет в «Реал».

Мбаппе еще не заключил предварительное соглашение с мадридским клубом и отклонил все предложения парижан по продлению контракта.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 17 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

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Источник: подкаст Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1438

    koli4ka 19 минут назад

    в Барсе не дадут такой зарплаты, как в ПСЖ или Реале, вот и весь принцип...

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