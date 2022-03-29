Мбаппе на хочет переходить в «Барсу». Он останется в «ПСЖ» или перейдет в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается переходить в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

23-летний француз рассматривает только два варианта продолжения карьеры: либо он останется в «ПСЖ», либо перейдет в «Реал».

Мбаппе еще не заключил предварительное соглашение с мадридским клубом и отклонил все предложения парижан по продлению контракта.

В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 17 ассистов в 37 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.

Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

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