Мбаппе на хочет переходить в «Барсу». Он останется в «ПСЖ» или перейдет в «Реал»

в Барсе не дадут такой зарплаты, как в ПСЖ или Реале, вот и весь принцип...
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается переходить в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.
23-летний француз рассматривает только два варианта продолжения карьеры: либо он останется в «ПСЖ», либо перейдет в «Реал».
Мбаппе еще не заключил предварительное соглашение с мадридским клубом и отклонил все предложения парижан по продлению контракта.
- В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 17 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).
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