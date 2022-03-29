Агент Кокорина: «У Александра все нормально, он в команде. До трансферного окна далеко»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии 31-летнего россиянина.

«У Кокорина всe нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. До трансферного окна далеко. Сейчас он игрок «Фиорентины», – сказал Бердышев.

Россиянин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.

В этом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах.

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