«Реал» уволит Анчелотти, если команда не выиграет Примеру. Результаты ЛЧ не повлияют на будущее тренера (AS)

Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» будет определяться по итогам чемпионата Испании.

Если мадридцы выиграют Примеру, то 62-летний специалист в любом случае сохранит работу.

В «Реале» опасаются повторения сценария сезона-2014/15, когда команда под руководством итальянца уверенно шла к чемпионству, но все-таки уступила «Барселоне».

Что касается результатов в Лиге чемпионов, то они не повлияют на решение о возможной отставке Анчелотти.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании с 9-очковым преимуществом после 29 туров.

В ЛЧ мадридцы сыграют с «Челси» в 1/4 финала.

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