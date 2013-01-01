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Ван Гаал: «Манчестер Юнайтед» – коммерческий клуб. Тен Хагу нужен футбольный»

Бывший главный тренер «МЮ» Луи ван Гаал посоветовал тренеру «Аякса» Эрику тен Хагу не переходить в английский клуб.

«Я считаю тен Хага отличным тренером, он уже подтвердил это несколько раз. А хороший тренер – это всегда здорово для «Манчестер Юнайтед».

Но «МЮ» – это коммерческий клуб, это трудный выбор для тренера. Лучше пойти в футбольный клуб.

Не собираюсь ничего советовать, он может позвонить мне при желании. Но ему нужен футбольный клуб, не коммерческий», – сказал ван Гаал.

  • «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
  • Команда занимает 6-е место в АПЛ.
  • Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».

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Источник: AD

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