Тренер сборной Канады – о выходе на ЧМ: «Доказали, что мы футбольная страна»

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман поделился эмоциями в связи с попаданием команды на ЧМ-2022.

Канадцы отобрались на мировое первенство, разгромив накануне Ямайку (4:0).

Для канадской сборной это будет 2-й чемпионат мира в истории. Первый был в 1986 году.

«Я все еще не могу в это поверить. У меня нет слов. Мы футбольная страна, и мы это доказали.

Именно этого мы всегда хотели. Мы хотели уважения. Хотели, чтобы народ поверил в нас», – сказал Хердман.

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