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Дембеле – лучший игрок топ-5 лиг Европы по количеству минут на ассист

Нападающему «Барселоны» Усману Дембеле в этом сезоне Примеры требуется 84 минуты на одну результативную передачу. Это лучший показатель среди всех топ-5 лиг Европы (в расчет берутся только футболисты с 5+ ассистами).

Далее идут Поль Погба (127 минут на ассист) и Томас Мюллер (132).

  • Дембеле летом станет свободным агентом.
  • 24-летний игрок стоит 30 миллионов евро.
  • Часть сезона Примеры Дембеле пропустил из-за травмы.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9991

    Alekxei Z. 1 час назад

    От скудоумия, какую фигню только не считают.

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