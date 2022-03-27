Дембеле – лучший игрок топ-5 лиг Европы по количеству минут на ассист

Нападающему «Барселоны» Усману Дембеле в этом сезоне Примеры требуется 84 минуты на одну результативную передачу. Это лучший показатель среди всех топ-5 лиг Европы (в расчет берутся только футболисты с 5+ ассистами).

Далее идут Поль Погба (127 минут на ассист) и Томас Мюллер (132).

Дембеле летом станет свободным агентом.

24-летний игрок стоит 30 миллионов евро.

Часть сезона Примеры Дембеле пропустил из-за травмы.

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