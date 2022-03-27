Погба: «Хочу выигрывать трофеи. Но «Манчестер Юнайтед» ничего не выигрывает»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пожаловался на отсутствие в последние годы трофеев. Он допускает уход из команды.
«Я хочу выигрывать трофеи, играть за что-то. Но «МЮ» ничего не выигрывает в последние годы. Это печально.
Насчет моего будущего ничего не решено. Я могу принять решение и завтра, и летом», – сказал Погба.
- Погба в конце сезона станет свободным агентом.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 23 матчах.
- Сейчас он в расположении сборной Франции.
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Источник: GFFN