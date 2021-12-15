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Отбор ЧМ-2022. Уругвай и Эквадор пробились на турнир в Катаре, Бразилия разгромила Чили

Завершились матчи 17-го тура южноамериканского отбора ЧМ-2022.

Сборная Бразилии разгромила Чили на своем поле – 4:0. Чилийцы лишились шансов на выход в финальную стадию чемпионата мира.

На чемпионат мира вышли сборные Уругвая и Эквадора. В активе у обеих команд по 25 очков в 17 матчах. Ближайшие преследователи перуанцы набрали 21 очко.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 17-й тур

Бразилия – Чили – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Неймар (с пенальти), 44; 2:0 – Винисиус, 45+1; 3:0 – Коутиньо (с пенальти), 72; 4:0 – Ришарлисон, 90+1.

Колумбия – Боливия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Диас, 39; 2:0 – Борха, 72; 3:0 – Урибе, 90.

Парагвай – Эквадор – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Моралес, 10; 2:0 – Хинкапе (автогол), 45+6; 3:0 – Алмирон, 54; 3:1 – Кайседо, 85.

Удаления: Риверос, 88 – нет.

Уругвай – Перу – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Де Арраскаэта, 42.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 07:50
Комментарии2
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    Рейтинг: +21951

    JTherry 1 час назад

    в южноамериканском отборе на ЧМ-22 все по-прежнему, никаких сюрпризов - выигрывают фавориты...

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    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot 2 часа назад

    Чилийцы лишились шансов на выход в финальную стадию чемпионата мира.======Ну вообще то маленький шанс у них есть. Для этого 30 марта Чили надо выигрывать у Уругвая, который уже вышел на ЧМ 22, и молиться чтобы Перу и Колумбия свои матчи проиграли. Если так случится, то Чили выйдет на пятое место , которое дает право на межконтинентальный стыковой матч. А там будет команда из Азиатской конфедерации футбола. Скорее всего Австралия.

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