«Мешала качественно пасовать». Изидор пожаловался на высокую траву на «Ахмат Арене»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор оценил качество поля в матче 22-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2). Француз забил.
«Это была очень тяжeлая игра. «Ахмат» – очень агрессивный соперник. Но нам удалось не дать им реализовать свой план на матч. В конечном итоге мы победили.
Качество газона оставляло желать лучшего: трава была очень высокой, что мешало делать качественные передачи», – сказал Изидор.
- Француз забивает в каждом своем матче РПЛ.
- Он куплен зимой у «Монако».
- Следующий соперник «Локомотива» – «Спартак».
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Источник: официальный сайт «Локомотива»