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  • Юран – об отъезде легионеров: «У «Химок» практически сломан хребет»

Юран – об отъезде легионеров: «У «Химок» практически сломан хребет»

20 марта 2022, 11:30
7

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отъезд из РПЛ иностранных игроков.

Подмосковную команду покинули три легионера:

«Есть большие проблемы, связанные с отъездом иностранцев и отсутствием ключевых футболистов. Мы оказались в сложной ситуации, потому что мы не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У нас нет большой скамейки.

Иностранцы, которых мы приглашали – это были точечные усиления. Сейчас у нас практически сломан хребет. До этой игры нас покинул центральный защитник Бруно Виана. Также покинули клуб центральный нападающий Зе и основной опорник Дагерстол. Будет сложно. Я это сказал и парням. В нашей команде все бойцы, будут сражаться и биться в каждой игре. Сегодня они – молодцы», – сказал Юран.

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Источник: сайт «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (7)
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morgan59
1647766045
У вас уехоло три человека. У Краснодара 8. Быки бьются и бодаются даже с такими как Спартак. И ваш клуб и Краснодар лишились всех легионеров. Так что мы сейчас побратимы.
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alex1951
1647768217
Юранчик...проигран бой,но не проиграна *****.... Тебе ли не знать ,как в 80е страна прекрасно справлялась без ,,нерусских,, и неплохо справлялась! Пришло время Перестройки.Вперед народ!Нас Юран ведёт!
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Bozigit
1647771684
Нельзя не согласится
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Hektor 84
1647787948
Как же так? Юран дайте дорогу молодым как плачет ваш терюшков)) осталось теперь пенсионеров отправить вслед за этими делами.
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