Юран – об отъезде легионеров: «У «Химок» практически сломан хребет»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отъезд из РПЛ иностранных игроков.

Подмосковную команду покинули три легионера:

«Есть большие проблемы, связанные с отъездом иностранцев и отсутствием ключевых футболистов. Мы оказались в сложной ситуации, потому что мы не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У нас нет большой скамейки.

Иностранцы, которых мы приглашали – это были точечные усиления. Сейчас у нас практически сломан хребет. До этой игры нас покинул центральный защитник Бруно Виана. Также покинули клуб центральный нападающий Зе и основной опорник Дагерстол. Будет сложно. Я это сказал и парням. В нашей команде все бойцы, будут сражаться и биться в каждой игре. Сегодня они – молодцы», – сказал Юран.

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