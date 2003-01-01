27 очков в 22 турах – худший результат «Спартака» в чемпионате с 2003 года

В 22-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 1:1.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги московская команда набрала 27 очков.

27 очков в 22 турах – это худший результат «Спартака» в чемпионате с 2003 года.

19 лет назад спартаковцы набрали 25 баллов на данном этапе сезона и в итоге финишировали десятыми в лиге.

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